Salerno piange Alfonso Siano, icona del basket cittadino E' venuto a mancare all'età di 74 anni, domani alle 16 i funerali

La città di Salerno è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Alfonso Siano. Commerciante, allenatore e presidente della Pallacanestro Salerno ma anche consigliere comunale con delega allo Sport, se n'è andato all'età di 74 anni a causa di un malore fulminante. Una notizia che ha lasciato tanti senza parole. «Il dolore è tantissimo. Alfonso era un caro amico: ogni volta che ci incontravamo, mi diceva che ero una delle poche persone che a Salerno riesce ancora a resistere alla guida di una società di basket», le parole di Angela Somma, presidente della Todis Salerno Basket ’92. «”Che vai trovando, scombinata?”, mi diceva affettuosamente quando ci si incontrava nella sua attività commerciale per qualche confronto cestistico. Abbiamo perso un vero sportivo: anche lui ci ha spesso rimesso economicamente per portare avanti la sua passione. Avevamo un bellissimo rapporto ed in passato, quando era coinvolto nella Pallacanestro Salerno, mi aveva proposto di diventarne il presidente. Se ne va un padre della pallacanestro cittadina, sempre prodigo di consigli per tutti. Ci mancherà». Cordoglio espresso anche dall'Asd Pallacanestro Salerno . «Tutta la società si stringe in cordoglio al dolore che ha coinvolto la famiglia per l'improvvisa scomparsa».

Cordoglio espresso anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. «A nome mio personale e della Civica Amministrazione di Salerno esprimo profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Alfonso Siano nostro concittadino stimatissimo. Alfonso Siano è stato protagonista in campo imprenditoriale, sportivo e civile. In ogni sua attività, compresa quella di consigliere comunale, ha sempre profuso grande passione, energia ed amore sincero per la sua comunità. Ai familiari ed amici un abbraccio di fraterna solidarietà».

Domani alle 16 si terranno le esequie alla Chiesa di Madonna di Fatima.