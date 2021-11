Salerno, ok alle Luci d’Artista dal 26 novembre ma solo a numero chiuso Definito il piano operativo in vista della manifestazione

Le Luci d’Artista torneranno ad illuminare la città di Salerno. La conferma è arrivata al termine della riunione plenaria tenutasi questa mattina al Comune di Salerno e alla quale hanno preso parte il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore al Turismo, Alessandro Ferrara, quello alla Sicurezza, Claudio Tringali ed i rappresentanti di Salerno Mobilità e Polizia Municipale. L’evento partita il 26 novembre e, come era preventivabile, si svolgerà a numero chiuso. Nei fine settimana l’ingresso dei pullman sarà limitato (resta ancora da decidere quanti pullman al giorno sarà possibile accogliere), mentre spetterà alle agenzie che organizzeranno la visita il compito di monitorare la questione dal punto di vista sanitario e, in particolare, per quel che riguarda il green pass. L’ingresso in villa comunale e nelle piazze sarà gestito con il conta persone mentre le strade del centro storico saranno percorribili dai visitatori a senso unico. Più difficile sarà monitorare chi si sposterà con mezzi propri. «Tenteremo di avere una verifica ragionevole delle presenze in città, in modo da salvaguardare la manifestazione ma sempre tenendo conto della situazione sanitaria che stiamo vivendo», ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che nei prossimi giorni terrà un incontro in Prefettura per definire il piano sicurezza della manifestazione.