Controlli ai giornalisti, prime crepe in maggioranza: il Psi si smarca Maraio: "Ok la regolamentazione degli accessi, ma senza ledere l'autonomia e la trasparenza"

Non solo l'opposizione. Anche nella maggioranza emergono i primi dubbi sul "disciplinare d'accesso" dei giornalisti e dei cittadini a palazzo di città appena varato dalla giunta.

Ad esprimerli, il segretario nazionale del Partito socialista, Enzo Maraio. Il garofano è parte integrante dell'amministrazione salernitana, presente in giunta con l'assessore Massimiliano Natella (che, va ricordato, ha votato a favore del regolamento)

Maraio però si esprime diversamente: «La stampa deve essere libera di operare a palazzo di città perchè va garantito ai cittadini il diritto ad essere informati. Princìpi infissi nella costituzione ai quali il nuovo regolamento adottato dalla giunta comunale deve ispirarsi. È giusto disciplinare gli accessi a Palazzo Guerra, ma lo si faccia seguendo gli esempi che già sono messi in campo in altre istituzioni che non ledono l’attività professionale dei giornalisti e salvaguardano la trasparenza e la conoscenza dell’azione amministrativa - sottolinea il segretario -. Il Comune di Salerno, seguendo lo spirito delle ultime amministrazioni, deve continuare ad essere una casa di vetro garantendo massima trasparenza e dialogo con i cittadini e, a maggior ragione, con gli operatori della informazione».