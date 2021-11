Disciplinare per entrare al Comune di Salerno, Tringali: "Semplice controllo" L'assessore alla Sicurezza: "Nessuno proibisce alla stampa di fare il suo lavoro"

«Ci saranno dei badge. Non abbiamo registri e non annotiamo i nomi di chi entra e chi esce. Se ci sono preoccupazioni per quanto riguarda questo aspetto, e cioè il fatto di controllare che a quell'ora è entrato il giornalista e che ha incontrato l'assessore o il consigliere, questo problema non c'è perché non viene segnato nulla». Così l'assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza, Claudio Tringali ha provato a chiarire le modalità d'uso del disciplinare d'accesso varato dalla Giunta comunale e con il quale è stato regolamentato anche l'ingresso della stampa al Comune di Salerno. «Si controlla solo chi entra e chi esce dal Palazzo, sia il pubblico che va a fare le sue cose negli uffici, che i giornalisti che vanno a fare il loro lavoro incontrando assessori, consiglieri o chi vogliono. Questo nessuno lo proibisce, semplicemente lo controlliamo», ha concluso l'ex magistrato che, dopo la riconferma a sindaco di Enzo Napoli, è entrato a far parte della squadra di Governo.