Il Covid non ferma la solidarietà: donate 4 poltrone al reparto di Oncologia L'iniziativa al Ruggi grazie al sostegno di cittadini, associazioni e carabinieri

In due anni sono stati racimolati 15mila euro, grazie ad una serie di iniziative per destinari fondi ad una nobile causa. Ora, finalmente, quel sogno è diventaton realtà: la sala Trotula dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno ha ospitato la cerimonia di consegna di quattro poltrone per i pazienti del reparto di Oncologia.

Rimessa a nuovo anche la sala d'attesa, con nuove sedute anche per i familiari e gli accompagnatori delle persone sottoposte a cicli di terapia.

Da un lato le donazioni del 5 per mille, dall'altro l'ikmpegno delle associazioni (in primis "Noi donne...soprattutto) e i carabinieri, che hanno supportato l'iniziativa.

Qui il servizio andato in onda nel tg di OttoChannel 696