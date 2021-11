Ancora una tragedia, Salerno piange Asia Bassi: aveva solo 22 anni Domani i funerali della ragazza. Dolore per l'intera comunità

Ancora una terribile tragedia sconvolge la città di Salerno. La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa della giovanissima Asia Bassi, aveva solo 22 anni. Una morte prematura ed ingiusta, che ha gettato nello sconforto quanti la conoscevano. La ragazza aveva frequentato il Conservatorio Giuseppe Martucci. In tanti hanno affidato ai social messaggi di cordoglio, dolore e vicinanza alla famiglia. “Avevi il sole nel sorriso e negli occhi la stessa luce del cielo. É un'ingiustizia, non doveva andare cosí”, si legge in uno di questi.

I funerali si terranno domani, giovedì 11 novembre, alle ore 16, nella chiesa Madonna di Lourdes di Matierno.

Un giorno nero per la provincia di Salerno che dopo la scomparsa del noto commerciante Luigi Pederbelli e la tragica morte della piccolissima Greta, la bimba di due anni coinvolta nell’incidente stradale avvenuto ieri ad Eboli, sulla SS19, dove ha perso la vita la madre Enza Avallone, deve fare i conti con un'altra, l'ennesima, giovane vita volata in cielo troppo presto. Dolore e sgomento per l'intera comunità.