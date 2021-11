Salerno, "Installata antenna telefonica a meno di 10 metri dalle abitazioni" Il consigliere Ventura sollecita un sopralluogo in via Picarielli

Il consigliere comunale Giuseppe Ventura ha scritto al sindaco di Salerno, all'assessore alle Politiche Ambientali e all’ARPAC in merito all'installazione di un'antenna per telefonia mobile in Via Picarielli n° 72. Nella missiva, il consigliere denuncia che l’installazione dell’antenna sta avvenendo a meno di 10 metri dalle unità abitative.

Il consigliere Ventura, quindi, sollecita un sopralluogo "al fine di valutare l’esistenza o meno dei presupposti perchè tale operazione sia consentita".