Asl Salerno, dipartimento salute mentale: proclamato sciopero per il 14 dicembre A renderlo noto le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL

Proclamato per il giorno 14 dicembre lo sciopero del dipartimento di salute mentale dell’Asl di Salerno. In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, rappresentative del personale del comparto Sanità Pubblica visto “il perdurare della situazione riguardo allo stato di agitazione indetto in data 26 ottobre 2021 del Dipartimento con conseguente richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata al Prefetto di Salerno”, ed essendo trascorsi i giorni previsti per esperire il tentativo di conciliazione richiesto, “attesa la mancanza di ricerca di soluzioni e di un fruttuoso e responsabile percorso condiviso per la ricerca di soluzioni praticabili nell’ambito di corrette relazioni sindacali a tutela e salvaguardia dei lavoratori e degli utenti fragil” hanno proclamano lo sciopero. Sono diversi, infatti, le questioni da affrontare e i punti che attendono una risposta secondo i sindacalisti.

Saranno garantite le prestazioni indispensabili.

"Riorganizzazione dei servizi di salute mentale ASL Salerno? Più che una ottimizzazione dei servizi è il ridimensionamento delle attività con la chiusura notturna e la presa in carico totale, per qualsiasi problema dei pazienti psichiatrici, nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura. Il territorio che dovrebbe essere valorizzato anche in considerazione delle enormi opportunità contenute nella riforma della sanità distrettuale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene smembrato non già per questione di miglioramento dei servizi, ma solo per mero calcolo economico", avevano dichiarato i segretari generali CGIL FP - CISL FP - UIL FPL Antonio Capezzuto, Pietro Antonacchio e Donato Salvato in occasione del presidio organizzato presso la sede Asl lo scorso 29 ottobre.