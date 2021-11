Proclamati gli eletti a Salerno, il sindaco: "Le inchieste non ci fermeranno" Spiccano le assenze in aula di diversi "Progressisti", Napoli: "Fiducioso nella magistratura"

Con un applauso benaugurante è iniziata ufficialmente la “vita” del nuovo Consiglio comunale di Salerno. Alle 12 in punto nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno sono stati proclamati i 32 eletti in occasione delle ultime Amministrative.

A Palazzo di Città, però, non sono passate inosservate le assenze di alcuni consiglieri, in particolare quelli eletti nella lista dei Progressisti. Un fattore sul quale ha provato a glissare il sindaco Vincenzo Napoli che si è detto tranquillo e fiducioso anche in relazione all'inchiesta giudiziaria che ha travolto Palazzo di Città. «Credo che sia legato all'orario, ciò che contano sono le presenze in Consiglio comunale», ha commentato la fascia tricolore che, con la proclamazione degli eletti, proverà a rimettere in moto la macchina amministrativa. «Finalmente riprende pienamente l'impianto democratico che quiderà la città per i prossimi cinque anni. Nei prossimi giorni andremo in Consiglio comunale ed espleteremo gli altri atti previsti dalla legge. Questa consiliatura parte sulla scorta del programma che ci ha visti prevalere in occasione delle recenti elezioni amministrative», le parole del sindaco Napoli che ha poi chiosato. «La magistratura faccia il suo percorso, noi siamo certi che svolgerà un ruolo significativo e attento. Sono assolutamente fiducioso che la magistratura svolgerà bene e presto il suo compito».