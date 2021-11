Accesso al Comune di Salerno, sarà modificato il disciplinare per i giornalisti Dopo l'incontro tra il sindaco Enzo Napoli e il presidente dell'Ordine Lucarelli

Il disciplinare varato dalla giunta per regolamentare l'ingresso dei giornalisti al Comune di Salerno sarà modificato. E' quanto emerso dall'incontro tra il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente dell'Ordine, Ottavio Lucarelli. Dopo le polemiche, dunque, si è trovato un punto d'incontro.

Al vertice hanno preso parte anche la delegata alle pari opportunità dell'Ordine, Concita De Luca, e l'assessore alla trasparenza Claudio Tringali.

"Sono molto soddisfatto di questo incontro - ha sottolineato il sindaco Napoli -. Recependo alcune utili considerazioni del presidente Lucarelli, credo verrà formulato un disciplinare utile per tutti. Non è mai stata nostra intenzione imbavagliare la stampa, simbolo di democrazia e informazione".



Soddisfatto dell'esito dell'incontro anche il presidente Lucarelli, il quale ha ricordato che "il compito di un giornalista è quello d’informare il lettore, ovviamente nel rispetto di una serie di regole, tra l’altro sancite dal testo unico dei doveri del giornalista che in forza dell’articolo 21 della Costituzione ribadisce come la professione giornalistica si svolga senza autorizzazioni o censure. Ciò detto, nel rispetto della manifestata esigenza da parte dell’amministrazione comunale di Salerno di regolamentare in generale gli accessi al palazzo di città, crediamo sia necessario adottare un piano specifico per i colleghi".