La Solidarietà di Fisciano vince il bando per l'Aeroporto Costa D'Amalfi Si occuperà del primo soccorso

L’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, in qualità di capogruppo mandataria di una ATI (Associazione Temporanea di Imprese), è risultata vincitrice del bando, indetto dal nuovo gestore “Gesac spa”, col quale è stato assegnato l’appalto del servizio di primo soccorso presso l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi.

“La Solidarietà” ha partecipato al bando di gara sopra indicato insieme alla “Croce Rossa – Comitato di Salerno” e all’Associazione “Avis” di Pellezzano (SA). Al sodalizio con sede alla frazione Lancusi di Fisciano è stato assegnato il servizio sanitario di primo soccorso aeroportuale, mentre alle altre associazioni partecipanti i servizi generali.

In qualità di capogruppo della ATI, “La Solidarietà” metterà a disposizione uomini e mezzi per espletare il servizio di primo soccorso che durerà per 15 mesi a partire dal prossimo 1 dicembre. Tra il personale incaricato figurato tre operatori: un medico, un infermiere e un autista soccorritore.

“Un onore e un onere per la nostra Associazione – ha dichiarato il Presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa – espletare il servizio di primo soccorso presso l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. Si tratta di un aeroporto, che poco alla volta sta conquistando sempre più valore ed interesse, con un flusso di viaggiatori che aumenta anno dopo anno, soprattutto nel periodo estivo, quando gran parte dei turisti si dirigono verso la Costiera Amalfitana o Cilentana per trascorrere le vacanze. Per questo motivo risulta indispensabile un servizio sanitario che possa gestire al meglio e con professionalità eventuali emergenze che potrebbero verificarsi”.

Il servizio di primo soccorso verrà espletato tutti i giorni dal personale medico infermieristico operante all’interno dell’aeroporto con l’osservanza dei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 17.00 orario invernale; dalle ore 8.30 alle ore 19.00 orario estivo.