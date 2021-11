Covid a Baronissi, sempre più positivi al Covid: 27 i casi in città L'appello del sindaco: "Ancora troppi i cittadini che rifiutano di vaccinarsi"

Continua a salire il numero dei cittadini positivi al coronavirus anche nel comune di Baronissi. "La “quarta ondata” è ormai fra noi", ha scritto il sindaco Gianfranco Valiante.

Nel comune, la percentuale delle persone vaccinate è dell'81%, per il primo cittadino ci sono "ancora troppi i cittadini che rifiutano di vaccinarsi".

L'appelo è ancora una volta all'inoculazione del siero anticovid: "Esorto ancora gli indecisi e i riottosi a seguire le indicazioni del mondo scientifico e sottoporsi al vaccino. E’ il caso di chiarire ancora che il possesso del certificato di vaccinazione “green pass” non è ovviamente condizione sufficiente per respingere il virus. Occorre indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, mantenere il distanziamento, evitare assembramenti. Gli “over quaranta” e i soggetti fragili possono richiedere la somministrazione della terza dose di vaccino, se trascorsi sei mesi dalla seconda", le parole della fascia tricolore che annuncia ricorda che lunedì, martedì e venerdì, a partire dalle ore 15, è possibile vaccinarsi liberamente all'hub di via Ferrara.



Anche a Fisciano 7 nuovi contagi, 3 nuovi positivi a Mercato san Severino.