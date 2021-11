"Indagato dalla procura per aver cercato di dare una mano alla povera gente" Vincenzo De Luca torna a parlare dell'inchiesta della magistratura di Salerno sulle coop

"Magari tu cerchi di dare una mano alla cooperativa sociale, al terzo settore e alla povera gente, perché capisci che se fai una gara a mercato libero non ne vincerai neanche una. Faranno un'offerta prezzi che per loro è insostenibile. Pero' siamo in Italia e dobbiamo fare finta". Vincenzo De Luca torna a parlare dell'inchiesta della magistratura relativa all'affido degli appalti per la manutenzione alle cooperative.

Davanti ad una platea di imprenditori napoletani, il presidente della giunta regionale ha ironizzato sulla sua iscrizione nel registro degli indagati: "I rappresentanti del terzo settore mi hanno chiesto un'interlocuzione, un aiuto. Sarò molto prudente: vi voglio bene, ma quando vedo le cooperative sociali mi promettete un altro avviso di garanzia. Se ci incontriamo per strada non ci salutiamo, salutiamoci alla lontana", la battuta del governatore.