Cilento, lacrime e dolore per i funerali di Antonietta e della piccola Sharon A Montano Antilia i funerali della giovane madre e della piccola nata prematura uccise dal Covid

In alcuni momenti della funzione si è seduto accanto alla bara coperta dalle rose, in altri è stato in piedi. Salvatore Palmigiano ha salutato oggi per l'ultima volta le sue Antonietta e Sharon, uccise dalle complicanze del Covid.

La chiesa della Santissima Annunziata di Montano Antilia era troppo piccola per accogliere le tantissime persone che hanno voluto presenziare alla cerimonia funebre. Tra le navate, accanto ai familiari e agli amici distrutti dal dolore, anche i sindaci delle due comunità cilentane di Asca e Montano.

La piccola Sharon, nata prematura di sole 24 settimane, è spirata lo scorso settembre. I medici del Policlinico di Napoli hanno provato in ogni modo a strappare dallo stesso, tragico, destino anche la mamma. Ma senza riuscirci. Il cuore di Antonietta Delli Santi ha smesso di battere domenica.

Un destino terribile che ha accomunato madre e figlia, insieme per sempre.