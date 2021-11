Verde pubblico, Ventura: "Affidare gestione a società partecipata del Comune" "Se v’è la volontà di risolvere il problema, la soluzione c’è"

Si torna a parlare del verde pubblico a Salerno. Giuseppe Ventura, consigliere comunale nella passata consiliatura, ha chiesto l'accorpamento e l'affidamento della gestione del verde pubblico ad un unico gestore, ovvero una società partecipata del comune.

"Con proposta del gruppo Oltre, approvata in Consiglio comunale, è stato dato mandato agli uffici di valutare la richiesta di accorpare i servizi erogati dalle cooperative sociali per la manutenzione del cosiddetto Verde Pubblico con l’affidamento ad un gestore unico che provveda all’intera manutenzione del verde sulla totalità del territorio cittadino - ricorda Ventura - Purtroppo, alla luce anche degli ultimi avvenimenti giudiziari, una tale soluzione avrebbe scongiurato lo stallo nel quale si trovano detti servizi e soprattutto il grave disagio dei dipendenti delle cooperative coinvolte nelle inchieste che si trovano senza lavoro e senza paga."

"In attesa che ciò possa giungere a realizzazione, si può dare corso alla seconda proposta che pure venne manifestata in Consiglio comunale affidando detti servizi ad una delle società partecipate del Comune di Salerno: come già accade per una di esse che è affidataria della gestione e della manutenzione di uno dei parchi salernitani", si legge nella nota a firma dell'ex consigliere.

"In tal modo si potrebbe nell’immediato risolverebbe il problema del servizio da rendere ai cittadini salernitani in modo compiuto e regolare ed all’un tempo offrire ai dipendenti delle cooperative che oggi non possono più svolgere la propria attività l’occasione per lavorare attraverso la partecipata. Se v’è la volontà di risolvere il problema, la soluzione c’è ed è stata ampiamente argomentata e valutata nelle sedi competenti ed addirittura votata nell’Assemblea cittadina.

Offrire ai lavoratori delle cooperative false speranze significa danneggiarli due volte, né il sindaco può giustificarsi con improbabili esclusioni di responsabilità in considerazione della banale osservazione che per anni non solo ha assunto e deliberato in giunta decisioni che hanno riguardato anche le cooperative ma, da primo cittadino conosce tutti i risvolti e le implicazioni amministrative del caso. A meno che non abbia svolto il ruolo, anche in riferimento alla gestione del verde pubblico, a sua insaputa", conclude Ventura.