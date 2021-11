Salerno, fine allo scempio di Santa Teresa: rimossi i rifiuti Mezzi del Comune al lavoro per liberare il litorale dall'immondizia

Dopo diversi giorni durante i quali si erano susseguite le proteste e le segnalazioni, in giornata i mezzi meccanici del Comune di Salerno sono finalmente intervenuti sul litorale di Santa Teresa.

Rimossi diversi sacchi di rifiuti che si erano accumulati in uno degli scorci più suggestivi della città: operai ai lavoro per portare via l'immondizia che offriva uno spettacolo davvero poco edificante.

L'assessore all'ambiente Massimiliano Natella ha disposto le operazioni di bonifica. Resta però da chiarire un altro aspetto, vale a dire l'inquinamento dell'acqua e la presenza di scarti sospetti. Previste nuove analisi per chiarire le origini dei liquami, che nei giorni scorsi hanno tinto nuovamente di nero il mare di Santa Teresa.