Gioi, alunno positivo al Covid: screening presso la scuola elementare di Cardile A Vallo della Lucania 5 nuovi contagi e 1 guarigione. A Camerota sono 24 i casi attivi

Nuovi contagi Covid e guarigioni in provincia di Salerno. Nel comune di Gioi l’amministrazione comunale, in collaborazione con la dirigenza dell’istiuto comprensivo, ha organizzato per oggi,18 novembre, a partire dalle ore 14.30 uno screening tramite personale del "laboratorio d’arena" di vallo della lucania, con tamponi che verranno eseguiti su tutti gli alunni, personale docente e non docente frequentante il plesso di Cardile per la positivita’ al covid-19 di un alunno frquentante la scuola elementare, il cui nucleo familiare si trovava già in quarantena.

"Il nostro pensiero va innazitutto al piccolo concittadino risultato positivo, con la speranza che presto possa superare questo momento, certi che a lui è rivolto il pensiero e l’affetto di tutta la nostra comunità di Gioi e Cardile. - Scrivono dall'amminiatrazione - a tutta la popolazione rivolgiamo l’ennesimo appello a rispettare le regole per prevenire il contagio ed il diffondersi del virus".

Intanto, a Camerota è stata riscontrata la positività a Covid-19 di un cittadino di Marina di Camerota e quattro guarigioni. L’Asl ha inoltre comunicato la fine dell’isolamento per 19 persone, tutte risultate negative a tampone molecolare. Nelle prossime ore saranno resi noti gli esiti di altri tamponi. Sono attualmente 24 i casi attivi in città.

Mentre a Vallo della Lucania il nuovo aggiornamento comunicato dall'amministrazione rende noti 5 nuovi positivi e 1 guarito per un totale di 26 persone contagiate. I concittadini in isolamento perché contatti diretti sono 12. L'appello è, ancora una volta, al rispetto delle normative antiCovid.