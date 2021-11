Salerno si veste di Natale: torna l'Albero della Vita in piazza Flavio Gioia Ritardi nell'allestimento. Il sindaco rassicura: "Ora si accelera"

Salerno si veste di Natale e nella centralissima piazza Flavio Gioia torna il grande Albero della Vita, uno dei protagonisti indiscussi dell'edizione 2019 della kermesse Luci d'Artista. Un gradito ritorno per la grande attrazione luminosa che già due anni fa aveva affascinato i tanti visitatori e non. Si va pian piano colorando la città in vista del 26 novembre, giorno dell'inaugurazione dell'evento luminoso che torna, anche se in maniera “ridotta”, dopo lo stop imposto dalla pandemia, fino al 15 gennario.

Ma a un settimana dall’inaugurazione sono ancora tante le incognite. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha confermato che nella gara messa in atto per la sicurezza della kermesse ci sono state delle difficoltà, che hanno determinato un po’ di ritardo rispetto al cronoprogramma. “Abbiamo avuto una battuta d’arresto, poi recuperata, per quanto riguarda il piano della sicurezza perché nella gara messa in atto c’è stata una difficoltà di affidamento dell’incarico, dovuta a quanti hanno partecipato. Superata la difficoltà, abbiamo individuato chi deve redigere materialmente il piano di sicurezza, che è all’opera”, ha spiegato il primo cittadino. In questi giorni, dunque, appena pronto, il piano sarà discusso in Prefettura. Intanto, nei prossimi giorni seguiranno i lavori di installazione delle luminarie in altre zone della città. Tanta curiosità per le nuove installazioni e nel veder addobbata anche la nuova Piazza della Libertà.