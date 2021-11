Lavori sull'illuminazione, chiusure notturne sulla Tangenziale di Salerno Il calendario dei lavori che prevedono un investimento di oltre 3 milioni di euro

Lungo la Tangenziale di Salerno proseguono i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione. Per l’avanzamento delle attività si rendono necessarie limitazioni al transito, attivate in orario notturno allo scopo di ridurre i disagi per l’utenza stradale: la comunicazione arriva direttamente da Anas.

"Nel dettaglio, fino alla fine del prossimo dicembre - nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi - sarà attiva, in funzione dell’avanzamento dei lavori, la chiusura della rampa di Pastena-Giovi in uscita oppure in entrata, alternativamente in direzione di Pontecagnano o di Fratte; contestualmente saranno attivi restringimenti della carreggiata nord o sud (in entrambe le direzioni, in maniera non contestuale) tra il km 58,300 ed il km 59,000".

"Inoltre, sempre nella medesima fascia oraria notturna dei giorni feriali compresi tra lunedì 22 novembre e lunedì 6 dicembre, sarà interdetta al transito la rampa di accesso alla Tangenziale, al km 62,800 per i veicoli provenienti da viabilità comunale e diretti verso Fratte; contestualmente, per i veicoli provenienti da Fratte e diretti verso Pontecagnano sarà attivo il restringimento della carreggiata sud tra il km 59,800 al km 62,800, per una lunghezza massima di 500 metri".

L’ultimazione dell’intervento - per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro - è prevista entro la fine dell’anno.