Minacce no vax al presidente De Luca, la solidarietà del sindaco di Salerno "Andiamo avanti insieme al Presidente con vaccini, mascherine, distanze e comportamenti corretti"

“Esprimo la solidarietà mia e della Civica Amministrazione al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Condanniamo le ignobili minacce espresse da meschini no vax che confidiamo possano esser individuati a puniti”. Questo il messaggio che il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto inviare al presidente della Campania Vincenzo De Luca all’indomani della diffusione di messaggi intimidatori contro il governatore da parte di alcuni sostenitori No Vax. "Andiamo avanti insieme al Presidente De Luca con vaccini, mascherine, distanze e comportamenti corretti per sconfiggere la pandemia, la violenza e l'ignoranza", le parole della fascia tricolore.