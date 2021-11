Inchiesta mercatini, il legale di Loffredo: «La vicenda sarà presto chiarita» L'avvocato Giovanni Annunziata: «Profilo di legalità ha accompagnato Loffredo in tutta la carriera»

L'avvocato Giovanni Annunziata, legale del consigliere comunale Dario Loffredo, ha diffuso una nota stampa per effettuare alcune preciazioni in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'ex assessore del Comune di Salerno. Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a Loffredo e ad altre quattro persone, indagate per concorso in turbativa d'asta in merito al bando per la realizzazione dei mercatini di Natale del 2016. Di seguito la nota integrale diffusa dall'avvocato Giovanni Annunziata:

«E’ stato notificato, ieri, al dott. Dario Loffredo un avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Salerno per un’ipotesi di concorso in una turbativa d’asta, risalente alla Gara relativa al “bando per la realizzazione dei mercatini di Natale”, indetta dal Comune di Salerno nell’anno 2016.

Dall’atto notificato emerge una rivelazione, presuntivamente fatta dal mio assistito, ad un soggetto interessato all’assegnazione del bando.

È bene chiarire che l’eventuale profilo di responsabilità verterebbe, esclusivamente, sul contributo offerto dall’allora Assessore Dario Loffredo, all’interessato, con particolare riguardo alla esclusività della notizia offerta, la cui utilità, da parte di quest’ultimo, rappresenterebbe l’elemento costitutivo del reato contestato.

Appare chiaro, quindi, che l’attività difensiva riguarderà la lettura alternativa di tale significato e di tale contributo.

Come spesso accade, la lettura in chiave accusatoria va sempre integrata con eventuali ipotesi alternative offerte dalla difesa, e quindi appare fin d’ora probabile che tale vicenda potrà trovare un epilogo positivo, anche in tempi ridotti, dopo una mirata attività difensiva.

Non è facile ricostruire, dopo oltre 5 anni, un contatto, ancorchè presuntivamente telefonico ma, tuttavia, il profilo di legalità che ha accompagnato l’assessore Dario Loffredo in tutta la sua carriera, presta il fianco ad un giudizio prognostico positivo, anche se sarà necessario offrire elementi di segno contrario a quelli fin ora rappresentati nella ipotesi della Procura».