Il Covid si prende un'altra vita: addio alla quasi centenaria nonna Laura Dolore a Pollica. Alunno positivo a Fisciano. Il sindaco di Nocera mette in guardia contro fake news

Dolore a Pollica per la morte di nonna Laura. Il Covid si prende un'altra vita e il comune cilentano registra sua la prima vittima del virus, aveva quasi 100 anni. A dare il triste annuncio il sindaco Stefano Pisani: "In questi due lunghi anni di pandemia non abbiamo mai ceduto il passo allo sconforto e alla paura, non ci siamo mai risparmiati nella lotta contro il Covid19 mettendo in campo tutto quanto necessario, financhè quello che credevamo fosse impossibile realizzare... per me l'unica cosa veramente importante è sempre stata una ed una soltanto: salvaguardare la vita di ogni singolo cittadino. Oggi, purtroppo, la nostra comunità perde la quasi centeria Laura. Condoglianze alla Famiglia"

"Non siamo ancora fuori dalla pandemia, il virus continua a mietere vittime e non possiamo abbassare la guardia mai, nemmeno quando siamo in famiglia! L'unica speranza è la scienza, conitnuiamo a vaccinarci e a rispettare le regole", l'appello del primo cittadino. Intanto, sono 3 i nuovi positivi comunicati sul territorio.

Aumentano invece i contagi tra i banchi di scuola a Fisciano. Ad esser risultato positivo un alunno frequentante la classe 3A della scuola primaria dell'I.c. "Don Alfonso De Caro", di Lancusi. Sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e la Dirigente Scolastica dell’Istituto, si provvederà alla sanificazione dei locali.

È stata, inoltre, disposta la sorveglianza con testing di tutti gli alunni frequentanti la classe, nonchè del personale docente ed ATA venuto in contatto con l’alunno positivo. Sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente USCA.

Anche a Vibonati è risultato positivo un alunno della Scuola Secondaria di I grado. Dopo aver sentito la Dirigente Scolastica e la Responsabile del Dipartimento di Prevenzione il Sindaco ha deciso di disporre la Chiusura del plesso scolastico di Villammare per permettere a tutti i Ragazzi e al personale Scolastico di sottoporsi a tampone "Tempo Zero".

Da Nocera Superiore, intanto, il sindaco Giovanni Maria Cuofano mette in guardia contro le fake news. Sta circolando, sia su Facebook che su whatsapp, un messaggio falso che mette in guardia i cittadini su un presunto focolaio e una serie di attività chiuse. Notizia smentita dal primo cittadino: "Ci tenevo a precisarlo anche a tutela delle persone e delle attività citate. Vorrei anche rassicurare le famiglie: stiamo monitorando l’andamento dei contagi in città, in raccordo con l’Asl e con i dirigenti scolastici per ciò che attiene la situazione nei plessi.

Proseguono, nel frattempo, in biblioteca le inoculazioni del vaccino. L’invito è sempre lo stesso: adottare le forme di protezione che purtoppo ben conosciamo, ovvero mascherina, distanziamento ed igienizzazione delle mani", le parole della fascia tricolore.