Lavori di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco in città Ecco dove e quando

Salerno Sistemi comunica che nella giornata di mercoledì 24 novembre sono previste 2 sospensioni idriche:

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via San Leonardo altezza civico n° 104, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 13.00 alle ore 18.00, alla seguente strada e traverse limitrofe: Via San Leonardo dal Civico n° 90 al Civico n° 114. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Salvatore Calenda altezza civico n° 107, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11.00 alle ore 15.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Salvatore Calenda da incrocio con Gradinata De Rossi a Via Paolo VI, Via Ortensio Cavallo, Via G. De Caro.

Nella fase di ripristino dell’esercizio Salerno Sistemi fa sapere che, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.