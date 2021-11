Giornata dell'Albero: piantati alberelli nelle scuole salernitane L'iniziativa dei carabinieri della Forestale

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero che cade il 21 novembre i Carabinieri Forestale, hanno promosso svariate iniziative di educazione ambientale su tutto il territorio nazionale.

Quest’anno l’impegno educativo volto al rispetto della Natura e della tutela dell’ambiente, ha preso il via da un evento particolarmente evocativo celebrato il 20 novembre a Palermo, nella cornice dell’Aula Bunker dell’Ucciardone, nel corso del quale scolaresche della Sicilia hanno ricevuto dalle istituzioni e da rappresentanti della Fondazione Falcone, piantine originate per talea con il lavoro dei Carabinieri Forestale dall’Albero di Falcone. In contemporanea, anche in altre Regioni d’Italia, i Carabinieri Forestale hanno proceduto alla consegna e messa a dimora di altre piantine tutte generate dall’Albero di Falcone.

Numerose le iniziative ed i momenti di incontro in provincia di Salerno presso istituti scolastici di diverso ordine e grado nel corso dei quali, corpo docente, Carabinieri Forestale ed istituzioni locali hanno dato vita a momenti di sensibilizzazione ed educazione ambientale trattando i temi del bosco e della biodiversità, delle sue relazioni con il cambiamento climatico, del fenomeno degli incendi boschivi; incontri culminati nella consegna e piantumazione di alberelli operata anche dai giovani studenti che hanno partecipato in maniera entusiastica anche in circostanze climatiche talvolta non favorevoli.

Le piantine messe a dimora sono state coltivate e fornite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ed il grande bosco diffuso degli italiani appena piantato può essere seguito visitando il sito internet un albero per il futuro.