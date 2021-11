No vax morto a Bellizzi, il sindaco: «Non sottovalutiamo il Covid, vacciniamoci» Il primo cittadino: «Non lasciamoci prendere dalla demagogia e dalle false notizie»

«Lo dico con tutto il cuore e con la spontaneità e responsabilità che da sempre ci ha visto confrontarci: ora più che mai vaccinatevi». E' l'appello che ha lanciato attraverso i social il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. Nelle scorse ore, infatti, nella città dei Picentini è deceduto un 64enne novax che aveva contratto il virus da un'altra persona non vaccinata. «È rimasto intubato per ore ma non ce l'ha fatta, purtroppo non era vaccinato. Mi stringo al dolore dei familiari», ha aggiunto il primo cittadino che ha ribadito ancora una volta l'importanza di vaccinarsi. «Non bisogna sottovalutare il problema, dobbiamo evitare di ricadere in una situazione di rischio chiusura. Non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici di circa due anni. Oggi abbiamo raggiunto circa 25 nuovi casi positivi da Covid 19. Forza, forza, forza, non lasciamoci prendere dalla demagogia e dalle false notizie. Evitiamo inutili populismi. Dalla settimana prossima sarà attivo il nuovo centro vaccinale per somministrare le terze dosi alle categorie fragili e ultra sessantenni. Ma soprattutto alle prime dosi», ha concluso il sindaco di Bellizzi.