Violenza sulle donne, al Ruggi di Salerno il convegno "Amori Molesti" Appuntamento sabato 27 novembre presso l'Aula Scozia del Nosocomio Salernitano

L' AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, rinnova il suo impegno nel contrastare la violenza sulle donne, con il Convegno 'Amori Molesti', Patrocinato tra gli altri, dall'Azienda stessa, dal Comune di Salerno, dal Comune di Cetara, dalla Regione Campania e dall'Universita' degli Studi di Salerno, e che si terrà sabato, 27 novembre, presso l'Aula Scozia del Nosocomio Salernitano.

Il Convegno Service, organizzato dal Lions Club Branch Salerno Minerva, in collaborazione con l'Associazione 'Save the woman' e la Diellemme SRL, vede la partecipazione di centri antiviolenza, di Istituzioni, di avvocati e psicologi, che si confronteranno su una problematica purtroppo radicata e a volte scomoda. Durante l'incontro, sarà anche proiettato il film 'I nostri figli', che ripercorre la storia del femminicidio di Marianna Manduca, uccisa dal marito a Palagonia, nel Catanese, dopo 12 denunce sporte dalla moglie, a suo carico.

Il film sarà presentato da Carmelo Cali', cugino della vittima, che ne ha adottato i tre figli, e socio fondatore dell'Onlus 'Insieme a Marianna', associazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne e sui minori.

Ci sarà il Governatore Lions distretto 108ya, Francesco Accarino, Gaetana Falcone, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, il Consigliere delegato alle Pari Opportunità del Comune di Cetara, Cinzia Forcellino, la Responsabile dell'URP dell'AOU, Grazia Cioffi, la Presidente del CUG Unisa, Amelia Filippelli, la Fondatrice di Woman of Change, Anita Falcetta, la Presidente di Save the Woman, Rosella Scalone, Rosanna Cervellera di Medicinema, il Presidente dell'Aiga, Ugo Bisogno, Roberta Buonocore di Lions Branch Salerno Minerva e la Presidente del Club Lions Branch Minerva Salerno, che ha anche organizzato il Service, Micaela Chechile. Alla discussione sul tema della violenza contro le donne e alle conseguenze che ne derivano, parteciperanno invece Roberta Rota, Psico-Pedagogista Clinico, il Neuropsichiatra infantile ASP 3 Catania, Sergio Messina, Sabina D'Amato, Psicologa Clinico del Ruggi, il Presidente Comitato 'Se non ora quando', Club Vallo della Lucania, Rosy Pepe, e il Presidente Save the Woman, Rosella Scalone, moderati da Simonetta De Luca Musella.