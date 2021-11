Covid nel Salernitano, casi in aumento. Saggese Tozzi: "Fondamentale vaccinarsi" L'appello del responsabile Covid Asl Salerno: "Su 17 ricoverati a Scafati, 14 non sono vaccinati"

Il contagio da Covid19 si allarga anche nel Salernitano. La provincia registra una media di 150 casi al giorno e quasi mille contagi a settimana. Casi in aumento ma la situazione resta sotto controllo per il responsabile dell’emergenza Covid dell’Asl Arcangelo Saggese Tozzi che invita tutti a vaccinarsi e a non abbassare la guardia.

“Per fortuna, gran parte delle persone che è risultata positiva al Covid è vaccinata, il 95%. Per questo sono asintomatici e non ci sono problemi. Ma sui 17 cittadini ricoverati che abbiamo a Scafati, di cui 3 in terapia intensiva, 14 sono non vaccinati", ha spiegato il responsabile Asl Salerno.

Sono più di 100 centri vaccinali attivi, l'appello è, ancora una volta, quello ad immunizzarsi così da aumentare la protezione individuale e limitare il contagio. Il responsabile Asl sottolinea: "Noi siamo disponibili e vicini a tutti quelli che hanno dubbi e hanno bisogno di avere chiarezza. I nostri medici sono pronti a dare tutte le risposte”.

Preoccupano anche i diversi focolai registrati negli ultimi giorni: a Cava de' Tirreni sono risultati positivi tutti gli ospiti di una casa per anziani, diversi i contagi tra i banchi di scuola che hanno portato alla chiusura di diversi istituti e alla quarantena di numerosi alunni. Non si arrestano anche i contagi in corsia.

All’ospedale Santa Maria della speranza di Battipaglia resta ancora chiuso il reparto di medicina per la sanificazione dei locali dopo diversi casi riscontrati. Il direttore della campagna vaccinale del nosocomio Vincenzo Patella spiega che "purtroppo, posso assicurare che un giorno si è un giorno no dobbiamo registrare delle morti, anche giovani, e purtroppo queste morti sono di persone non vaccinate”.

Il vaccino, dunque, è “l’unica arma per salvare vite” chiarisce ancora il responsabile della campagna vaccinale dell’Asl Salerno Saggese Tozzi, che rinnova l’invito a recarsi al centro vaccinale più vicino.