Mario Polichetti nominato referente dell'area materno-infantile della Uil Medici "Sono onorato"

ll coordinamento provinciale della Uil Medici ha nominato referente dell’area materno-infantile per il territorio salernitano, il dottore Mario Polichetti, direttore dell’Unità di Gravidanza a rischio e diagnosi prenatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.



"Sono onorato della nomina ricevuta dal collega e amico Raffaele Albano, che certifica ancora di più la mia presenza nel sindacato della Uil Fpl Salerno e, al contempo, nella famiglia della Uil Medici provinciale. Continuerò a difendere i diritti dei lavoratori del "Ruggi", eroi quotidiani e non solo per la gestione della pandemia", ha detto Polichetti.