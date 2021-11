Luci d'Artista pronte per l'inaugurazione: ma ancora nessuna certezza L'accensione è in programma per oggi. Tanta curiosità

Cresce l’attesa ma ancora nessuna certezza. E’ stato un duro scoglio da superare la riunione convocata ieri mattina in Prefettura a Salerno per discutere il piano sicurezza redatto per la nuova edizione della kermesse luminosa. Il primo incontro, infatti, si è concluso con un nulla di fatto. Il pericolo del Covid e la paura del nuovo aumento dei contagi hanno spinto la Prefettura a chiedere un supplemento per quanto riguarda le misure anticontagio. Il tavolo si è quindi riaggiornato nel tardo pomeriggio e nel corso del successivo incontro sono state superate le perplessità sul tema sicurezza. Via libera, dunque, all’inaugurazione della kermesse che dovrebbe essere confermata per oggi. Ma dal comune nessuna ufficialità. L'accensione delle luminarie, che comunque dovrebbe avvenire in sordina rispetto alle edizioni precedenti alla pandemia, infatti, anche a causa dell'allerta meteo diramata nel pomeriggio di ieri dalla protezione civile regionale, potrebbe ancora slittare.

In città, intanto, continua l'installazione delle luci e aumenta la curiosità nel veder brillare le opere. Tra i grandi protagonisti di questa nuova edizione, il pegaso alato e l'unicorno in Villa Comunale e Babbo Natale gigante in piazza Vittorio Veneto, il suo grande cappello nella piazza di Pastena e il suo scarpone a Torrione.