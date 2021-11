Peggiorano le condizioni meteo: scuole chiuse a Salerno e provincia Prorogata l'allerta meteo arancione: la decisione dei sindaci

Peggiorano le condizioni meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello arancione, aggiornato a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani Sabato 27 Novembre. Al fine di garantire la pubblica incolumità, diversi sindaci della provincia di Salerno hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Per la giornata di domani, sabato 27 novembre, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto - al termine della riunione del COC (Centro Operativo Comunale)- la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio e di tutti i servizi educativi all'infanzia, oltre alla chiusura di parchi, ville, giardini comunali, impianti sportivi e del cimitero comunale.

Resteranno ancora chiuse le scuole nell'Agro. A Scafati, nel nuovo provvedimento firmato dal sindaco Cristoforo Salvati è stata disposta anche chiusura della Villa comunale, del cimitero e di tutte le strutture sportive comunali per la giornata di sabato 27 novembre.

Analogo provvedimento anche ad Angri dove, oltre le scuole, restano chiusi per le medesime criticità, anche il cimitero e la villa comunale. "Si invita la cittadinanza a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi e all'uso degli autoveicoli solo in caso di necessità", scrive il sindaco Cosimo Ferraioli. Scuole chiuse anche a Sarno, Pagani, Nocera Inferiore e Superiore e a Vietri sul Mare.

Restano a casa anche gli studenti del Cilento, in particolare scuole chiuse a Vallo della Lucania, Sapri, Ascea, Castel Nuovo Cilento, Ascea, Pisciotta.

Il nuovo avviso di allerta Arancione coinvolge le zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Fisciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento), non è escluso, quindi, che nelle prossime ore anche altri sindaci della provincia decidano di prendere analoghi provvedimenti.