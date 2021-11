Ventura replica alle accuse: «Non ho violato la quarantena, denuncio tutti» Il consigliere comunale di Salerno: «Avranno preso una svista, mai uscito di casa»

Secondo i vigili urbani si sarebbe recato in Comune a Salerno nonostante fosse ancora positivo al Covid. Una ricostruzione smentita in maniera ferma dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Mimmo Ventura che ha minacciato azioni legali. «Avrei tutti i requisiti per uscire di casa ma per rispetto sto ancora aspettando di ricevere il green pass, proprio perché sono una persona perbene», le parole del rappresentante di Fratelli d'Italia. «Ho già ricevuto la liberatoria da parte dell'Asl e potrei uscire. Ma non l'ho fatto e la cosa che ci tengo a precisare è che non sono stato da nessuna parte. Venerdì scorso ho mandato il certificato al Comune per comunicare che non sarei stato al Consiglio comunale, ieri ho scritto una mail al Cgs per rendere noto che non avrei partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione. Perché dicono che sia stato in Comune? Avranno preso una svista, non lo so. Ma hanno detto una cosa che intacca in modo grave la mia persona. L'avvocato mi ha detto che dobbiamo attendere prima che ci venga notificato qualcosa, appena mi arriverà, denuncerò tutti».