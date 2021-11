Salerno, una nuova aula motoria per gli alunni della scuola "Vicinanza" Al taglio del nastro anche la campionessa salernitana di scherma Rossella Gregorio

Una nuova aula motoria per l’attività fisica degli alunni del plesso scolastico ‘Giacinto Vicinanza’ di Salerno. Il nuovo spazio rappresenta un potenziamento dell’istituto scolastico salernitano che, di recente, si è arricchito del nuovo cortile interno e dell’orto didattico. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e agli assessori alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone e alle Politiche Sociali e giovanili Paola De Roberto.

Gli esponenti dell’Amministrazione comunale sono stati accolti dalla dirigente scolastica Sabrina Rega e dalla presidente del Consiglio d’Istituto, Anna Benvenuto. Nel pomeriggio, poi, ospite d’eccezione è stata la campionessa di scherma, la salernitana Rossella Gregorio, in forza all’Arma dei Carabinieri ed ex allieva delle scuole Vicinanza e Pirro. La Gregorio, che tra l’altro è stata tra i 24 Azzurri che hanno rappresentato l’Italia della scherma all’ultima Olimpiade di Tokyo, ha donato alla ‘Vicinanza’ una propria sciabola con una dedica autografata. Orgogliosa la dirigente scolastica Rega che non nasconde la propria soddisfazione «per questa inaugurazione perché, così, i nostri alunni - spiega - dopo anni potranno usufruire di spazi strutturati dove eseguire le attività motorie».