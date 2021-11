Black out all'Usca di Salerno, stop ai tamponi per qualche ora Prosegue a buon ritmo la campagna vaccinale: all'Augusteo 1500 somministrazioni in tre giorni

Un black out elettrico probabilmente provocato dal maltempo ha provocato disagi al centro Usca di Salerno. Gli operatori, infatti, questa mattina sono stati costretti a sospendere per qualche ora i tamponi, in attesa che il guasto venisse riparato. Dopo un iniziale sopralluogo da parte dei vigili del fuoco, si è reso necessario l'intervento degli elettricisti per risolvere il problema. Nel frattempo decine e decine di persone hanno dovuto attendere in auto per sottoporsi al tampone. Il maltempo, inoltre, ha provocato l'allagamento del piazzale antistante la struttura ed ha divelto la cartellonistica.

Nessun problema, invece, in centro città dove è proseguita a ritmo spedito la campagna vaccinale. Il centro allestito all'interno del teatro Augusteo in tre giorni ha ospitato circa 1500 persone che si sono sottoposte al vaccino. Un segnale incoraggiante e che conferma il trend in crescita della campagna vaccinale in provincia di Salerno. Numeri che, si spera, possano bastare per frenare la corsa dei contagi