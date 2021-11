Prosegue l'allerta maltempo: domani scuole chiuse a Salerno e in diversi comuni Nel capoluogo chiusi anche ville, giardini, impianti sportivi e il cimitero comunale

Maltempo in Campania. A causa del perdurare dell'allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, aggiornata a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani lunedì 29 novembre, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto per la giornata di domani, la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio e di tutti i servizi educativi all'infanzia, oltre alla chiusura di parchi, ville, giardini comunali, impianti sportivi e del cimitero comunale.

Analogo provvedimento in diversi comuni della provincia, dall'Agro Nocerino Sarnese alla Costiera Amalfitana. Così come deciso per venerdì 26 e sabato 27, anche per domani lunedì 29 novembre le scuole rimarranno chiuse a Pagani, Angri, Cava, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Siano. Lezioni sospese, ancora, a Sapri, Omignano, Castelnuovo Cilento, Lustra, Sessa Cilento e Ascea, Centola, Laurito.

Saranno, invece, regolarmente aperte le scuole a Vallo della Lucania e a Pontecagnano. "Domani piove e le scuole restano aperte. Viva la didattica, anche se da bagnati. I ragazzi mi perdoneranno", le parole del sindaco Giuseppe Lanzara.