Maltempo nel Salernitano: smottamento a Prepezzano, frana a Laurito Esonda il fiume Imperatore, nel Vallo di Diano preoccupa anche la situazione del fiume Tanagro

Il maltempo nel Salernitano continua a fare danni. L'ondata di forti pioggie e vento che si è abbattuta anche su tutta la provincia sta mettendo a dura prova diversi comuni. A Giffoni Sei Casali danni e disagi alle strade a seguito alla rottura della condotta idrica nel casale di Prepezzano. L’acqua ha completamente invaso Via Ausa: in azione, la Protezione Civile di Giffoni Sei Casali. Scatterà anche la sospensione idrica dell’acquedotto consorziale a partire dalla data odierna nelle seguenti località: Capitignano, Malche e Sieti Basso, dalle ore 21 alle ore 6 di domani 29 novembre. “

"Al momento – si legge in una nota dell'Ausino – non siamo in condizione di programmare l’ultimazione dell’intervento di riparazione, stanti le eccezionali condizioni meteoriche avverse e la conseguente inaccessibilità dei luoghi interessati dalla problematica. Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno. La nostra società assicura il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza".

Una frana di grosse proporzioni ha interessato anche la statale tra Laurito e Montano Antilia, la ex SS18 tra i due comuni è interrotta.

Esonda, poi, il fiume Imperatore in località Pantinelle a Montesano sulla Marcellana. Allagate campagne e strade circostanti. Nel Vallo di Diano preoccupa anche la situazione del fiume Tanagro. "Due anni di proclami, passerelle, annunci di milioni di euro e di grandi progetti per il Tanagro. Risultati? Dopo 1 giorno di pioggia, a causa della mancata manutenzione, a rischio l’intero Vallo di Diano nei tratti interessati dall’attraversamento del fiume Tanagro e purtroppo esondazione a Buonabitacolo; a tal proposito esprimo solidarietà e vicinanza agli agricoltori che hanno subito notevoli danni", scrive il consigliere comunale Tommaso Pellegrino.

A Salerno una violenta mareggiata sta imperversando sul litorale. Allagamenti sul lungomare.