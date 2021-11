Salerno, lavori in tangenziale: limitazioni al traffico fino al 9 dicembre Limitazioni per la circolazione in direzione di Fratte in corrispondenza dello svincolo di Mariconda

Continuano gli interventi sulla tangenziale di Salerno. Per l’esecuzione di attività di completamento dei lavori di manutenzione programmata sul viadotto di sovrappasso allo svincolo di Mariconda, a partire da domani martedì 30 novembre e fino al prossimo 9 dicembre (salvo condizioni meteo avverse) si renderanno necessarie limitazioni per la circolazione in direzione di Fratte in corrispondenza dello svincolo di Mariconda (al km 60,400 ed al km 60,000), esclusivamente nei giorni martedì, mercoledì e giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00 (ad esclusione dell’8 dicembre).

Nel dettaglio, in direzione di Fratte (nord) sarà chiusa al transito la rampa in uscita dello svincolo di Mariconda e la rampa di ingresso del medesimo svincolo per i veicoli provenienti da viabilità comunale.

L’intervento eseguito si inserisce nell’ambito di un medesimo appalto che comprende anche i lavori di manutenzione programmata realizzati lungo il viadotto di sovrappasso alla strada comunale via Marchiafava, per un investimento complessivo di 860 mila euro; le attività svolte hanno riguardato, principalmente, ripristini strutturali, sostituzione dei giunti di dilatazione, rifacimento dell’impermeabilizzazione e di parte della pavimentazione, risanamento corticale puntuale in corrispondenza delle porzioni ammalorate per il distacco superficiale dello strato di copriferro e ripristino della funzionalità delle barriere marginali esistenti.