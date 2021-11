"Presto la verità su Vassallo": la Fondazione ringrazia Cafiero De Raho Dopo le parole pronunciate a Fisciano dal procuratore nazionale antimafia

Il presidente della Fondazione "Angelo Vassallo sindaco pescatore, Dario Vassallo, ha accolto con soddisfazione le parole pronunciate dal procuratore nazionale antimafia a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Fisciano: "Ringrazio Federico Cafiero De Raho per aver ricordato Angelo Vassallo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico"

"È un caso sul quale c’è una grandissima attenzione da parte della Direzione Distrettuale di Salerno. Lo sviluppo delle indagini che non si era fermato con il procuratore Roberti è proseguito successivamente e, oggi, con Borrelli e Colamonici, continua ad avere uno sviluppo particolarmente significativo. Per cui, come sempre, anche in questo caso, sono ottimista sui risultati", le parole scandite da Cafiero nell'ateneo salernitano.

Sull’omicidio Vassallo, Cafiero De Raho si è pronunciato già negli scorsi giorni, intervenendo al Premio Napoli: "Era come Borsellino e Falcone, sfidava chiunque. Non si tratta di eroi ma di modelli: ognuno di noi ha bisogno di uniformarsi ad un modello. Al modello del male si uniformano camorristi e delinquenti, a quello del bene le persone perbene. E via via il modello del bene cresce, mentre quello del male si indebolisce''.

E dal campus universitario ha lanciato il messaggio fondamentale di educare i giovani alla legalità: "Il sindaco Vassallo era un sindaco che ha fatto del suo lavoro lo strumento per l’affermazione della legalità. L’istituzione universitaria e la città di Salerno possono celebrare il sindaco pescatore insegnando i valori della Costituzione e l’affermazione del rispetto della dignità, della libertà e dei valori fondanti della società civile", ha detto il procuratore.

"Queste parole, per noi, sono fondamentali e ci incoraggiano a proseguire nella nostra battaglia alla ricerca di verità e giustizia": a dirlo è il presidente della Fondazione Angelo Vassallo, il fratello Dario Vassallo: "Occorre far luce sulla verità e mantenere alta l'attenzione, prima che decadano i termini della prescrizione. È una corsa contro il tempo, per Angelo, per il Cilento e per uno Stato di diritto che tuteli la legalità", conclude Dario Vassallo.