Maltempo distrugge la rete idrica, arrivano le autobotti per le case senz'acqua Disagi fino a mercoledì, interventi d'emergenza a Cappelle e località Calenda

Una situazione di grave disagio quella che interessa centinaia di famiglie dopo la rottura della condotto idrica nella frazione Prepezzano di Giffoni Sei Casali.

I danni sono ingenti e una soluzione non sarà trovata prima di mercoledì, come ha fatto sapere "Ausino spa", che gestisce la rete.

Per questo motivo Salerno Sistemi si è attivata per limitare i disagi che arrivano fino alle frazioni di Salerno: già messe in campo manovre sulla rete ed attivazione degli impianti di sollevamento per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

Necessaria anche l'attivazione del servizio autobotte per rifornire le case ed i quartieri senz'acqua:

dalle ore 8,30 alle 10,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 località Cappelle;

dalle ore 11,00 alle 13,00 località Calenda (parte alta).