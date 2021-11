Luci d'Artista, via libera dalla prefettura: accensione venerdì 3 dicembre Le misure previste: contapersone, sensi unici pedonali e accessi contingentati dei bus

Dopo il clamoroso rinvio della scorsa settimana, questa mattina è stata la volta buona: via libera dalla prefettura al piano di sicurezza redatto dal Comune di Salerno. Le Luci d'Artista possono finalmente partire: inaugurazione in programma venerdì 3 dicembre.

Non ci sarà una cerimonia formale, ma l'accensione diretta delle luminarie: questa una delle decisioni maturate nel corso dell'incontro al Palazzo di Governo. Integrato e implementato il piano di sicurezza, che prevede - tra le altre cose - accessi contingentati dei bus turistici, contapersone e sensi unici pedonali.

"La priorità è garantire la massima sicurezza possibile", ha spiegato il prefetto Francesco Russo per il quale l'evento non è mai stato in discussione.

"Adesso abbiamo un piano completo che ci consente di poter dare inizio alla manifestazione", la soddisfazione del sindaco Vincenzo Napoli che ha ringraziato il prefetto per aver "accompagnato" il Comune nella stesura del documento.

Tutto pronto dunque: venerdì pomeriggio a Salerno brilleranno, finalmente, le Luci d'artista.