Luci d'Artista e parcheggio in ritardo, la rabbia dei commercianti salernitani Prenotazioni saltate e niente posti auto: "Gli affari vanno malissimo, chi ci ripagherà?"

Una delegazione di Aisp e Acs, le associazioni che rappresentano e riuniscono i commercianti di Salerno, si è data appuntamento questa mattina in Piazza Amendola a Salerno per far sentire la propria voce.

I ristoratori lamentano una serie di ritardi: dall'accensione delle Luci d'Artista all'inaugurazione dei parcheggi di Piazza della Libertà. I titolari hanno ricordato come l'ultimo fine settimana siano saltate centinaia di prenotazioni per i turisti che speravano di venire a Salerno per godersi le luminarie.

«Intanto le bollette arrivano con i rincari, chi ci ripagherà dei soldi persi per colpa di queste inefficienze?», una delle domande che risuonava in piazza Amendola.

L'altro tema che tiene banco è la boccata d'ossigeno per la movida attesa con la disponibilità dei 700 posti auto: la questione ancora non si sblocca ed i tempi si sono allungati. Ci sono difficoltà burocratiche che stanno provocando ritardi, con notevole disappunto degli addetti ai lavori.