Salerno accede le Luci d'Artista ma spegne il Capodanno in piazza Il sindaco: troppi rischi sanitari, giusto mantenere solo l'evento come simbolo di rinascita

«Il capodanno in Piazza Amendola quest'anno non si farà». Poche parole, ma lapidarie, quelle pronunciate dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Ai cronisti che gli hanno chiesto notizie sul tradizionale evento musicale di fine anno, la fascia tricolore ha replicato con chiarezza.

«Abbiamo voluto organizzare le Luci d'Artista come simbolo di speranza per Salerno e per dare una mano al tessuto economico della città - ha aggiunto Napoli -, ma sarà un'edizione soft. La priorità è garantire la sicurezza sanitaria». Dal primo cittadino un nuovo invito a residenti e turisti in arrivo ad essere scrupolosi nel rispettare le regole.

Già previsti una serie di controlli, con la presenza di appositi steward, ma anche limitazioni ben precise. Ad esempio, il limite fissato per il numero di bus in entrata a Salerno nel fine settimana non dovrà superare i 120 mezzi. In ogni caso, per tutti i viaggiatori sarà obbligatorio, per accedere ai bus, il green pass.

Intanto, proseguono le operazioni di montaggio del mega albero di Natale in Piazza Portanova: salvo contrattempi, l'installazione dovrebbe essere accesa insieme alle Luci nel pomeriggio di venerdì.