Luci d'Artista: si parte domani, ultimato anche il montaggio dell'albero Retromarcia sul maxi parcheggio interrato di piazza della Libertà, non c'è l'ok

Parte ufficialmente domani alle 16.30 l'edizione 2021/2022 di Luci D'Artista. Non è prevista nessuna cerimonia inaugurale, per evitare pericolosi assembramenti e possibili occasioni di contagio, in linea con quanto deciso dal Comune. Un'edizione, dunque, in tono minore ma che non vuole rinunciare al grande albero di piazza Portanova. Il montaggio è stato ultimato proprio oggi. Verrà illuminato in contemporanea con le istallazioni disseminate un po' in tutti i quartieri cittadini e in particolar modo nel centro di Salerno, su Corso Vittorio Emanuele e nella villa Comunale. La partenza in ritardo ha suscitato però molte polemiche in città. Tanti i turisti che hanno disdetto le proprie prenotazioni, mondo del commercio e dell'accoglienza in difficoltà.

Non ci sarà neppure il consueto concerto di Capodanno. Lo ha annunciato nei giorni scorsi proprio il sindaco Vincenzo Napoli. Anche questa retromarcia preoccupa gli esercenti che si dicono inoltre danneggiati anche dal mancato taglio del nastro del maxi parcheggio interrato sotto Piazza della Libertà che garantirebbe 700 nuovi posti auto, fondamentali per la movida e il commercio.