Salerno si veste di Natale, Luci d'Artista pronte per l'inaugurazione Al via la kermesse luminosa: l'accensione oggi pomeriggio |FOTO

Dopo attese e rinvii, parte Luci d'Artista. Si illumineranno oggi pomeriggio, alle ore 16.30, le installazioni luminose della nuova edizione della kermesse che ha portato la città di Salerno alla ribalta nazionale. Torna, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid, la meravigliosa esposizione di opere d'arte luminosa en plein air.

Un evento che rappresenta un segnale di speranza di futuro per contribuire alla ripartenza dell'economia del commercio e del turismo. La manifestazione, iniziata nel 2005, ha suscitato fin dalle prime edizioni grande interesse, registrando di anno in anno, rispetto alle prime edizioni, un significativo risalto e attirando tantissimi visitatori in città.

Un'edizione in forma "ridotta" a causa dell'emergenza sanitaria, non è infatti prevista alcun inaugurazione ufficiale, ma fortemente voluta e attesa dai tanti commercianti che guardano all'evento come volano di ripresa.

La XVI Edizione di Salerno Luci d'Artista interesserà prevalentemente le piazze principali della Città e i luoghi storici della manifestazione, nonché le

direttrici principali veicolari e pedonali. In particolare le installazioni luminose sono state : Piazza Porta Nova ospiterà l'attrazione principale, l'Albero. In Piazza Flavio Gioia, la “Rotonda”, installato l’Albero fiorito o Albero della vita. Nella Villa Comunale sono state montate tre opere rappresentanti figure mitologiche: Il Pegaso alato, l’unicorno e la Fenice. In Piazza Vittorio Veneto installato il Babbo Natale Gigante, ed in Piazza Caduti di Brescia in suo grande cappello. Mentre in Piazza Monsignor Grasso installata l'opera denominata "Albero con stelle e luci”. A Torrione, invece, in Piazza Gloriosi è lo scarpone di Babbo Natale il protagonista. Addobbate anche le vie principali veicolari e pedonali.

L'albero installato in piazza Portanova è alto 20,80m con un diametro di base di 7,60m. Alla struttura centrale sono stati attaccati 800 rami e l’opera, addobbata in rosso e oro per un totale di 3400 decorazioni, sarà illuminata con 72mila luci a LED bianco caldo e bianco freddo con effetto flashing.