E "Luci" fu: Salerno si colora e la città torna a brillare Al via la XVI edizione di Luci d’Artista: presente all'accensione anche il governatore De Luca

E “luci” fu. Si sono fatte attendere un po’ più del previsto, ma alla fine le opere luminose della kermesse “Luci d’Artista” hanno preso vita. Dalle 16 e 30 di oggi pomeriggio le piazze principali della città di Salerno e i luoghi storici della manifestazione sono tornate a brillare dopo un anno di stop forzato a causa del Covid. Nessuna grande inaugurazione o celebrazione, la risalita dei contagi e l’emergenza sanitaria ancora in atto hanno reso necessario organizzare un evento in tono “ridotto”. Ma il via alla kermesse ha colorato di Natale la città.

Contestata da tanti, attesa da molti e fortemente voluta dagli operatori del turismo che guardano all’evento come volano di ripresa, la XVI edizione di Luci d’Artista accompagnerà la città di Salerno, da oggi, fino al 30 gennaio 2022.

Dopo un incontro con i giornalisti a Palazzo di Città il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha "accompagnato" con una passeggiata l'accensione delle luminarie: dagli animali mitologici nella villa comunale, passando per l'Albero Fiorito o Albero della vita in Piazza Flavio Gioia, fino al grande albero di Natale a Piazza Portanova. Presente, a sorpresa, anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Già tanti i turisti che sono arrivati in città.