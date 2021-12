Luci D'Artista, a sorpresa De Luca all'accensione sul Corso "La manifestazione è uns egno di speranza, un incoraggiamento ai flussi turistici, ma prudenza"

A sorpresa ad assistere all'accensione delle Luci D'Artista proprio sotto il grande albero di Piazza Portanova il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha passeggiato sul Corso Vittorio Emanuele. “E' un segno di speranza, ovviamente, oltre che un incoraggiamento ad flussi turistici per la città di Salerno. Questo è un anno di transizione – ha precisato De Luca - abbiamo acceso con qualche giorno di ritardo ma è stato un periodo molto complicato. Devo ringraziare le maestranze, le imprese che hanno lavorato anche con un tempo infame, mi pare che il risultato sia estremamente gradevole, l'anno prossimo faremo di meglio, la Regione ovviamente finanzierà il tutto come sempre. Mi pare che abbiamo dato un bel segno di incoraggiamento alle attività economiche della città” Il governatore ha poi invitato alla prudenza. “Adesso dobbiamo solo fare le persone responsabili, perché se vogliamo mantenere un Natale sereno, un capodanno sereno dobbiamo rispettare le regole altrimenti si rischia di chiudere tutto. Una bella serata di gioia di serenità, di voglia di ricominciare. Come sempre un allestimento estremamente elegante che distingue la città di Salerno da tutte le altre città d'Italia” ha concluso De Luca.