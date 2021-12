Luci d'Artista 2021: ecco le foto e il video delle opere illuminate Dalla zona orientale al centro città: addobbati i luoghi simbolo di Salerno

Dalla zona orientale al centro città: addobbati i luoghi simbolo della città di Salerno. AL via, ufficialmente, alla XVI edizione di Luci d'Artista. Colorate le piazze principali della città e i luoghi storici della manifestazione, nonché le principali vie. In particolare le installazioni luminose sono state montate in Piazza Portanova con l'attrazione principale, l'albero di natale. In piazza Flavio Gioia è sbocciato l'Albero fiorito alto 15 metri. In piazza Sant'Agostino, rami a fiori colorati, mentre in piazza Vittorio Veneto, troneggia un Babbo Natale Gigante ed in Piazza Caduti di Brescia il suo grande cappello. Nella Villa Comunale sono state montate le tre opere rappresentanti figure mitologiche: Il Pegaso alato, l’unicorno e la Fenice. Mentre in Piazza Monsignor Grasso è stata installato un albero con stelle e luci. A Torrione, invece, in Piazza Gloriosi è lo scarpone di Babbo Natale il protagonista. Mentre in via Roma, sul Corso e in via Mercanti, sono presenti altre decorazioni natalizie luminose.