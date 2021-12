Luci accese, Napoli: "Martedì inauguriamo il parcheggio di Piazza della Libertà" Il sindaco di Salerno: "Un'edizione suggestiva con un occhio attento al contenimento"

Finalmente accese le Luci d’Artista 2021. Salerno risplende dalla zona orientale al centro città e si veste di Natale.Dopo la prima infruottosa tornata della gara per il piano sicurezza indetta dal Comune, al secondo tentativo il piano ha ricevuto l’ok definitivo dalla prefettura.

“Il primo esperimento di gara è andato infruttuoso perché i partecipanti avevano messo una serie di particolari che hanno reso impossibile la celebrazione della gara. - ha spiegato il sindaco Vincenzo De Luca nel corso di un incontro con la stampa poco prima dell’accensione delle luminarie - Nella seconda tornata ci siamo riusciti e abbiamo tenuto quello che ritengo un eccellente prodotto, un piano di sicurezza attendibile, serio e rispettoso delle normative vigenti e delle previsioni. Il piano sarà pedissequamente rispettato e la nuova edizione di Luci d’Artista verrà svolta in sicurezza”.

Dopo un anno di stop, l’attesa kermesse, fiore all’occhiello del capoluogo Salernitano, torna in forma ridotta a causa della pandemia ancora in corso. ”Andava tenuta accesa una consuetudine, una tradizione che si è andata consolidata negli anni e che l’anno scorso abbiamo dovuto saltare a causa del lockdown. C’era bisogno che questa “fiammella” restasse accesa e fosse rinvigorita. Quelle di quest’anno saranno luci assolutamente suggestive ma con un occhio attentissimo al contenimento e alla valutazione dei rischi anti-contagio. E speriamo che l’anno prossimo sia un’edizione sfolgorante come negli anni passati”.

E per chi aspettava qualche sorpresa nella nuovissima Piazza della Libertà resta un po’ di amaro in bocca. La piazza sul mare più grande d’Europa, per questo Natale, resterà “al buio”. Occorrerà, infatti, attendere il prossimo anno “per studiare qualcosa di adeguato alla misura e alla bellezza dell’impianto urbanistico”.

Infine, dopo polemiche e contestazioni anche da parte dei tanti operatori del turismo, una buona notizia: sarà un Immacolata con il parcheggio del Crescent aperto. "Martedì inauguriamo il parcheggio di Piazza della Libertà", ha detto il sindaco Vincenzo Napoli. Tutto pronto, si parte. “Ci saranno per strada degli Stewart che faranno rispettare i dispositivi del traffico pedonale. Abbiamo poi bloccato a 120 il numero dei pullman in arrivo, che porteranno tutti passeggeri con green pass. Non mancheranno verifiche a campione per strada”, garantisce la fascia tricolore.