Super green pass: intensificati i controlli a campione anche a Salerno Il piano della Prefettura. Nel mirino anche trasporti pubblici, area portuale

Il prefetto di Salerno Francesco Russo ha adottato il piano in materia di controlli sulle certificazioni verdi alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Governo che entreranno in vigore lunedì 6 dicembre. Le direttive prevedono che le verifiche saranno effettuate su tutto il territorio della Provincia di Salerno, attraverso interventi “a campione” in modo continuato e si svolgeranno su due direttrici principali.

Da un lato i controlli saranno effettuati sui mezzi di trasporto pubblico locale che ad oggi hanno una capienza massima dell’80% per i quali sarà sufficiente il possesso del green pass base e dall’altro nei luoghi in cui si verifica maggior assembramento e socializzazione, con particolare riguardi ai pubblici esercizi ed alle discoteche per i quali è richiesto il green pass “rafforzato”.

In considerazione con l’approssimarsi del periodo natalizio e dello svolgimento di manifestazioni culturali e turistiche per le quali è prevista la presenza di un notevole numero di persone, sono stati programmati, per una maggiore efficacia delle verifiche, mirati interventi delle Forze di Polizia insieme alle Polizie Municipali.

La “via del mare” sarà controllata dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea che si occuperà dell’attività di controllo dei green pass all’interno dell’area portuale sia per quanto attiene gli utilizzatori dei mezzi di trasporto marittimo sia per gli esercizi pubblici presenti nelle aree.

L’intento – fanno sapere dal Palazzo di Governo di Salerno – è di creare un’efficiente sinergia tra le varie componenti ed una rete di controlli tesa al contenimento della pandemia. Il Prefetto ha voluto inoltre sottolineare l’importanza della condivisione e della moral suasion che potrà essere raggiunta anche grazie all’impegno assunto dalle aziende di trasporto locale che diffonderanno ai destinatari messaggi di sensibilizzazione.