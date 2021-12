Luci d'Artista, nel primo week end folla sul Corso e alla Villa Comunale Tanti i visitatori arrivati in città, boom di accessi

Pienone di persone nel primo fine settimana di Luci D'Artista a Salerno. Off limits dal primo pomeriggio di oggi i parcheggi in centro, pieni già dalle 16 quelli di Piazza della Concordia e del sottopiazza. Tantissimi i visitatori che hanno affollato via Mercanti, Piazza Flavio Gioia, Corso Vittorio Emanuele e la Villa Comunale, presa d'assalto da famiglie e bambini incantati dalle rappresentazioni luminose della fenice, dell'unicorno e del grande cavallo.

Selfie e foto sotto il grande l'albero di Natale, posizionato come di consueto in Piazza Portanova. L'imponente struttura alta oltre 20 metri è decorata con 3.400 palline rosse e dorate. Tante le comitive di turisti in arrivo da diverse regioni d'Italia ma anche i visitatori "mordi e fuggi" dai comuni della provincia salernitana.

Disagi e rallentamenti per il traffico, in particolar modo in centro. Da martedì sarà attivo anche il nuovo maxi parcheggio di Piazza della Libertà che potrà offrire altri 700 posti auto ancora più necessari durante la manifestazione Luci d'Artista. Intanto, a tutela dell'incolumità di residenti e visitatori e del rispetto delle normative da Covid 19, nelle zone dove l'afflusso di persone è più alto sono in azione 40 addetti alla sicurezza.