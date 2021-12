Santa Barbara patrona dei minatori, festa nel cantiere di Porta Ovest Vicinanza (Filca Cisl): "Opera fondamentale per Salerno, siamo vicini ai lavoratori"

Non solo i vigili del fuoco: Santa Barbara è anche la protettrice dei minatori. A Salerno le celebrazioni hanno riguardato il cantiere di scavo per eccellenza, quello di Porta Ovest. All'evento ha preso parte anche il dirigente della Filca, Giuseppe Vicinanza: "Questa è un'opera fondamentale per la città di Salerno, che contribuisce alla trasformazione urbanistica, più adeguata e funzionale che da anni interessa la città. Un plauso va fatto soprattutto ai lavoratori ed al Consorzio Arechi per la professionalità, per l'impegno e la tenacia che ogni giorno mettono in campo per completare e dare l'opera alla città".

Della stessa opinione anche Massimo Sannino, responsabile della Filca Cisl Campania: "Salerno è una città straordinaria che ha bisogno del completamento di questa opera che porterà benefici alla viabilità ed al trasporto merci in generale con accessi più rapidi dal Porto commerciale alla rete autostradale - spiega il dirigente sindacale -. Una città quella di Salerno che dovrà essere sempre più moderna, dovrà guardare al futuro, offrire opportunità di lavoro, consentire alle nuove generazioni la possibilità di sentirsi realizzati nel proprio territorio ed essere attrattiva per gli investitori. Tutto ciò sarà possibile solo se si continuerà con determinazione all'azione di ammodernamento del territorio favorendo la realizzazione di tutte quelle infrastrutture necessarie a favorire lo sviluppo della città e della provincia di Salerno".